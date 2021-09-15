РМК войдет в научный консорциум "Технологии устойчивого развития" на базе УГГУ

Консорциум горнодобывающей отрасли "Технологии устойчивого развития" создается на базе Уральского государственного горного университета (УГГУ).

ТУР объединит восемь образовательных и научных организаций, которые займутся реализацией стратегических проектов в области создания новых технологий поиска и добычи минерального сырья. В создании консорциума примет участие и Русская медная компания.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова отметила, что в программе развития УГГУ отражены самые актуальные темы для промышленности: минимизация нагрузки на окружающую среду, цифровизация производств, новые технологии для расширения минерально-сырьевой базы.

"Все эти темы уже давно в фокусе внимания РМК. И мы готовы делиться своими кейсами и наилучшими практиками, отработанными на наших металлургических предприятиях и горно-обогатительных комбинатах", - подчеркнула Шабарова.

В РМК рассчитывают, что объединение вузов или техникумов, действующих предприятий и поставщиков оборудования и технологий станет прочным фундаментом развития отечественной промышленности в будущем. Таким образом удастся сбалансировать теоретическую и практическую подготовку студентов, дать им доступ к наилучшим технологиям, применяемым на производствах, чтобы уже во время учёбы молодые специалисты были максимально погружены и вовлечены в профессию.

Напомним, на днях предприятия АО "Русская медная компания" подвели итоги работы горнодобывающего дивизиона за первое полугодие 2021-го года. За шесть месяцев добыто более 41,6 млн тонн руды. Для достижения такого результата в шахтах и карьерах ежедневно трудились 7,5 тысяч сотрудников компании. Горнодобывающий дивизион РМК - это 11 участков, на которых ведётся добыча как открытым, так и подземным способами. В Челябинской области расположены Михеевское месторождение, Томинский и Калиновский карьеры Томинского месторождения и рудник Чебачье, в Оренбургской области - рудник Джусинский и Весенний. Республика Казахстан представлена месторождениями Кундызды, Приорское, Лиманное, 50 лет Октября и рудником Аралчинским. Русская медная компания ежегодно расширяет собственную минерально-сырьевую базу. В 2021-м году ведётся подготовка к разработке ещё пяти месторождений.