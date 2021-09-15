15 Сентября 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:hawaii.edu

СМИ: для регистрации автомобиля в ГИБДД добавят новый документ

В России при регистрации в ГИБДД подержанного автомобиля старше четырех лет потребуется диагностическая карта.

Об этом следует опубликованном проекте закона о техосмотре, который внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Документ должен отменить обязательный техосмотр для всего частного автотранспорта и перевести его на добровольную основу. В таком случае прохождение процедуры станет необходимо только для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет и только при постановке на учет, замене основных агрегатов и внесении изменений в конструкцию.

Как следует из законопроекта, если собственник владеет машиной уже более четырех лет, но продавать ее не собирается, проходить техосмотр в обязательном порядке не потребуется. При перепродаже автомобиля старше четырех лет собственнику тоже не придется предварительно везти машину на техосмотр — сделку купли-продажи можно будет оформить и без диагностической карты.

При этом новому владельцу машины старше четырех лет перед ее регистрацией в ГИБДД придется съездить на пункт техосмотра и получить диагностическую карту, сообщает РБК.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала инициативу, отметив, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник. Теперь процедуру техосмотра нужно будет проходить только при смене владельца.

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Теги: ГИБДД, автомобили, техосмотр



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