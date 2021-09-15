Под Тюменью произошло смертельное ДТП

14 сентября во второй половине дня на 20 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский под Тюменью столкнулись "Киа Церато" и "Форд Куга".

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль "Киа" выехал на встречную полосу. Водитель скончался на месте аварии.

В автомобиле "Форд Куга" семья из пяти человек возвращалась из Тюмени домой в поселок Викулово. Отец с матерью 68 и 66 лет и их взрослые сын и дочь доставлены в больницу.

Напомним, ранее в Челябинской области водителя, по вине которого в ДТП погибла семья с ребенком, приговорили к 3 годам в колонии-поселении.