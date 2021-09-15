Около 3 млн россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании

Около 3 млн человек записались на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, в настоящее время идёт выверка списков. Из трех миллионов "два миллиона 100 тысяч и даже более — это Москва, и около 700—800 тысяч — это другие субъекты РФ", — отметил Булаев.

Уточняется, насколько обосновано включение того или иного человека.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что около 100 тыс. заявлений избирателей дистанционного электронного голосования в настоящее время находятся на проверке.

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