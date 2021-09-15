Компания Booking.com оспорила штраф в 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V., которая потребовала признать незаконным штраф в 1,3 млрд руб., наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

Как следует из картотеки арбитражных дел, Booking.com B.V подала заявление об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности 13 сентября.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было инициировано после обращения "Опоры России" в конце декабря 2020 года. После этого ФАС решила, что сервис злоупотребил доминирующим положением.

В результате Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб.