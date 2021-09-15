Глава Сергиево-Посадского округа прокомментировал просьбу выселить мигрантов

Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев обсудил проблемы жителей деревни Бужаниново, которые на фоне убийства пенсионерки устроили народный сход и требовали выселить мигрантов из общежития.

Как сообщил советник главы Антон Емелин, всех мигрантов увезли в другое общежитие на территории муниципалитета. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы "Экоокна". "Всё по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам", — отметил советник, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил силовым структурам взять на "жесткий контроль" места компактного проживания мигрантов в регионе.

Напомним, 13 сентября более 300 местных жителей поселка пришли к общежитию, где проживают иностранные мигранты. Народный сход собрался после того, как стало известно о жестоком убийстве: 65-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, там на нее, предположительно, напали трое гастарбайтеров, изнасиловали и убили.

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