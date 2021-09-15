15 Сентября 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Российские ритейлеры не наблюдают недостатка запасов шампанского

Крупнейшие российские ритейлеры не наблюдают недостатка запасов или сокращения ассортимента игристых и шампанских вин.

Как сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, сформированные запасы позволяют удовлетворить потребительский спрос даже в период его роста.

Он отметил, что в страну ежегодно поставляется около 1,5 млн бутылок французского шампанского, в основном это поставки продукции высокого ценового сегмента, в то время, как в сегменте массового потребления, преимущественно, представлена продукция российских производителей, сообщает РИА "Новости".

В начале июля текущего года в России вступил в силу новый закон, согласно которому были внесены изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в стране. Так, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Ранее в российском Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали решение компании Moet Hennessy о приостановке поставки игристых вин в Россию. Производители французских вин не хотят проходить повторную сертификацию в России и опасаются, что им запретят называть их напитки шампанским, хотя они произведены именно в регионе Шампань.

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Теги: шампанское, алкоголь



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