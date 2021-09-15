Воробьев выступил за "жесткий контроль" мест проживания мигрантов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил силовым структурам взять на "жесткий контроль" места компактного проживания мигрантов в регионе.

"Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушает закон, должны быть выдворены отсюда. Им места нет в Подмосковье", — сказал глава региона, передает ТАСС.

Ранее Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано.

Напомним, 13 сентября более 300 местных жителей поселка пришли к общежитию, где проживают иностранные мигранты. Народный сход собрался после того, как стало известно о жестоком убийстве: 65-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, там на нее, предположительно, напали трое гастарбайтеров, изнасиловали и убили.

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