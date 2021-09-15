Авиакомпания "Победа" снизила цену на внутренние перелеты

Российский лоукостер "Победа" ("дочка" "Аэрофлота") понизила стоимость авиабилетов на внутренние рейсы на треть.

Билеты по сниженным ценам можно будет купить до 19 сентября включительно. Также перевозчик продает 100 тыс. билетов по цене от 999 руб. по направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Уфу и другие города, пишут "Известия".

Напомним, с 1 сентября авиакомпания запустила прямые рейсы в Анталию из Екатеринбурга. Полеты выполняются четыре раза в неделю из "Кольцово".