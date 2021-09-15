15 Сентября 2021
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Общество В России
сизо камера решетка заключение тюрьма (2008) | Фото:

Минюст предложил обязать операторов отключать номера заключенных за три дня

Минюст России выступил с инициативой, согласно которой мобильные операторы должны отключать номера сотовых телефонов заключенных в СИЗО и тюрьмах спустя три дня после получения заявления из такого учреждения.

Как сказано в проекте постановления правительства, срок отключения определяется руководством учреждения.

Днем ранее Минцифры сообщило, что планирует ограничивать использование средств и технологий связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Теги: Минюст, заключенные, телефоны



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Ранее 09.01.2020 11:50 Мск Заключенным могут отключить мобильную связь в тюрьмах


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