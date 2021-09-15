Минюст предложил обязать операторов отключать номера заключенных за три дня

Минюст России выступил с инициативой, согласно которой мобильные операторы должны отключать номера сотовых телефонов заключенных в СИЗО и тюрьмах спустя три дня после получения заявления из такого учреждения.

Как сказано в проекте постановления правительства, срок отключения определяется руководством учреждения.

Днем ранее Минцифры сообщило, что планирует ограничивать использование средств и технологий связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.