Квота на матч с "Легией" по просьбе "Спартака" будет увеличена

Матч между "Спартаком" и "Легией" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы смогут посетить 13,5 тыс. зрителей, а не 3 тыс., как предполагалось ранее.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Спартака". 12 сентября клуб попросил Роспотребнадзор увеличить в пять раз разрешенную вместимость "Открытия Банк Арены", где состоится игра. В результате просьба была согласована.

Отмечается, что болельщики должны предоставить QR-код, который получают привившиеся или переболевшие коронавирусом в последние полгода.

Матч состоится 15 сентября в Москве.