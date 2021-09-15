15 Сентября 2021
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Спорт В России
(2004) | Фото: spb.kulichki.net

Квота на матч с "Легией" по просьбе "Спартака" будет увеличена

Матч между "Спартаком" и "Легией" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы смогут посетить 13,5 тыс. зрителей, а не 3 тыс., как предполагалось ранее.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Спартака". 12 сентября клуб попросил Роспотребнадзор увеличить в пять раз разрешенную вместимость "Открытия Банк Арены", где состоится игра. В результате просьба была согласована.

Отмечается, что болельщики должны предоставить QR-код, который получают привившиеся или переболевшие коронавирусом в последние полгода.

Матч состоится 15 сентября в Москве.

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Теги: футбол, Спартак, Роспотребнадзор



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