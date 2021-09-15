15 Сентября 2021
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Хлопок газа в Уфе 15.01.20. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

Путин призвал ситуацию с аварийным жильем главной проблемной точкой центральных регионов

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию с аварийным жильем главной проблемной точкой центральных регионов и призвал заняться этим вопросом.

"Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", — сказал глава государства на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, передает ТАСС.

Тем временем, 14 сентября глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, предполагает внесение изменений в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который направляет финансирование в регионы. Это должно ускорить переселение граждан из аварийного жилья.

Как сообщалось, россиян будут уведомлять об аварийности приобретаемого жилья перед сделкой. Законопроект обязывает региональные и муниципальные власти направлять сведения о признании жилья аварийным в Росреестр, а тот уже будет включать данную информацию при формировании справки ЕГРН при сделках с недвижимостью.

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Теги: Путин, жилье



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