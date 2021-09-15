Завдетсадом "попросили уйти" после обращения к Куйвашеву из-за закрытия хлебокомбината

Трудовые коллективы хлебозавода, расположенного в Сысертском городском округе, а также школ и детских садов, обратились к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой выкупить предприятие у частника и наладить в нем работу, поскольку город остался не только без хлеба, но и рабочих мест, а многим работникам комбината до сих пор не выплатили зарплату. Однако обращение обернулось увольнением для заведующей детсадом №1.

Как рассказал Накануне.RU супруг заведующей детским садом №1 Олеси Проскуряковой Александр, собиравшая подписи активистка зашла в детсад, поскольку последний много лет сотрудничал с хлебокомбинатом. Однако уже через час после того, как его жена поставила подпись и печать под обращением, ее вызвали к начальнику УО Оксане Колясниковой, где последняя отчитала каждого, кто поставил подписи. Запись беседы имеется в распоряжении Накануне.RU.

"Супруга поддержала хлебокомбинат, никакого злого умысла она не имела и против власти не выступала. Помимо супруги, присутствовали заведующая детским садом № 44, специалист управления образованием Залесова В. Колясникова заставляла мою супругу написать заявление по собственному желанию без даты увольнения", - заявляет Александр Проскуряков.

Согласно записи разговора начальника УО с сотрудниками детсадов (имеется в распоряжении редакци), последние утверждают, что поставили подписи без задней мысли, не желая выходить на конфликт еще и с главой г.о., однако у Колясниковой на это свое мнение.

"Вы голодаете, что ли? Вы что привязались к главе? Он вообще никакого отношения к этому не имеет. Вы зачем письмо ему пишите? Зачем будет убыточное предприятие брать на себя администрация? У нас и так долгов дофигища: мы ни садики не можем построить, ни школы. Вы, такие великие бизнесмены, предлагаете купить убыточное предприятие. Вы что делаете-то?" – говорит начальник управления образованием.

Она также стала спрашивать, кто конкретно приходил к сотрудникам детсада и кто стал "идейщиком" обращения. Когда сотрудники ответили, что просто откликнулись на просьбу представителя предприятия, с которым долгие годы сотрудничали, Колясникова заявила, что у детского сада еще 11 поставщиков хлеба, а сотрудников дошкольного учреждения якобы просто использовали в политической борьбе на фоне выборов.

Начальник управления образованием провела политбеседу и объяснила подчиненным, что якобы "бизнесмен Малик Гайсин одновременно закрыл все заводы в нескольких городах, чтобы бомбануло, а он четкий оппозиционер Куйвашева, и это абсолютно продуманная акция".

Позже у Колясниковой с Олесей Проскуряковой состоялся индивидуальный разговор, где ей предложили "единственный хороший вариант" – "красиво уйти по собственному желанию", потому что иначе ее "вообще никуда не возьмут".

По словам Проскурякова, супруге заочно одобрили должность тьютера, однако данная ставка в детском саду еще не введена.

"В записях [разговоров] слышно, что в команде на увольнение ссылались непосредственно на главу СГО Нисковских. Также нашли эту женщину, которая собирала подписи, она простой трудовой человек, простой сотрудник хлебозавода, которой не выплатили зарплату и которую на записи называют "колхозницей". Вот такое отношение нашей власти к рабочему человеку!" - заявил Проскуряков.

Глава городского округа, как и его замы оказались к моменту публикации недоступны. Не удалось на момент публикации связаться и с представителями управления образования городского округа.

Ранее газета "Наша Сысертская неделя" опубликовала видео горожан с пустыми полками для хлеба в магазинах. Обращение с просьбой выкупить хлебокомбинат у собственника и наладить в нем работу, помимо дошкольных и школьных учреждений, подписали и местные магазины. Однако, как на записях сказала уже бывший заведующий детского сада №1: "Хотела как лучше, а получилось вот так".

По словам супруга Олеси, сейчас женщина находится в больнице. Александр направил уже новый запрос в адрес главы региона - на этот раз с просьбой помочь разобраться в ситуации с увольнением и угрозами, что заведующая детсадом больше не найдет в городе работы.