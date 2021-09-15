"Уникальная для России ситуация": Владислав Ховалыг подписал документ, который позволит снизить почти на 20% цены на уголь для населения Тувы

Власти Тувы объявили о решении снизить цены на уголь для населения. Постановление регионального правительства подписал врио главы республики Владислав Ховалыг. Согласно документу, который вступит в силу через 10 дней после подписания, добывающая компания может продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну. Это на 476,3 рубля дешевле прежней цены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тувы, решение было принято по итогам проверки обоснованности цены на уголь, добываемый и продаваемый в республике Тувинской горнорудной компанией, которая является монополистом на региональном угольном рынке. Как выяснилось, действующая с 1 января 2021 года цена на уголь – 2696,4 рубля за тонну – завышена.

Служба по тарифам выявила косвенные затраты у компании, которые даже по самым скромным расчетам можно было бы уменьшить не менее, чем на 80 млн руб. Более того, как заявляют в республиканском правительстве, вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками.

В итоге, компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль в 200–230 млн руб., позволяла себе высокие зарплаты и премии, заявили власти Тувы.

Специалисты пришли к выводу, что розничная цена на уголь может быть снижена без ущерба для производства на 17,7%.

"Проблему дорогого угля для населения мы решать будем, причем, не откладывая. Я говорил о ней с президентом, с федеральными министрами, они поддерживают. Варианты решений есть, они все в поле закона, разница лишь в затратах сил, времени и ресурсов", – заявлял врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

И вот власти республики сделали серьезный шаг навстречу жителям региона. Причем, решение было принято, несмотря на серьезное сопротивление угольного регионального монополиста. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службы главы республики Тыва, на заседании правительства, где обсуждался проект постановления о новой цене на уголь, представители Тувинской горнорудной компании заявили о своем несогласии с решением. Компания, как и прежде, настаивает на повышении цены и, видимо, будет оспаривать действия властей Тувы в арбитраже.

Владислав Ховалыг, подводя итог обсуждению, высказал сожаление по поводу того, что топ-менеджеры ТГРК и материнских структур фактически уклонились от диалога с ним и правительством республики. Вопрос о цене на уголь для населения, считает он, зрел давно, сегодня это одна из точек социального напряжения, требующих безотлагательного решения, которое и было принято.

"У меня нет ни малейшего желания ставить в сложное положение одно из крупнейших предприятий, где работает более 800 наших земляков. Но на другой чаше весов – как минимум треть населения республики. Поэтому вместе с ТГРК или без нее, но проблему дорогого угля для населения мы решать будем" - заявил Владислав Ховалыг.

Экономисты в беседе с Накануне.RU назвали решение властей Тувы о снижении стоимости угля беспрецедентным и даже уникальным для России.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития:

"Любое снижение стоимости ресурсов всегда позитивно, тут нет вопросов. Снижение на 18% – это очень существенно. В условиях, когда люди отапливают свои домовладения углем, на топливо тратится, как правило, приличная часть бюджета. И, если есть экономия 18% - это гораздо лучше, чем поднять пенсию на уровень инфляции".

Игорь Юшков, аналитик Финансового университета:

"С точки зрения повышения и понижения цен, это история уникальная для России, потому что у нас обычно ничего не дешевеет. А тут – понижение цены. Вопрос в том, насколько это снижение будет растянуто по времени и не будет ли в дальнейшем рост. Но в целом я думаю, что для угольщиков в бытовом плане такое снижение роли не играет, потому что им важны объемы, которые продаются промышленности. А то, что продается населению, это объемы несущественные. Так что вряд ли это как-то повлияет на экономику крупных компаний, а населению, конечно, выгодно, когда дают такую скидку".