"РН-Юганскнефтегаз" пробурил самую глубокую горизонтальную скважину в истории компании

На Приобском месторождении «РН-Юганскнефтегаз» построил самую глубокую горизонтальную скважину в истории предприятия. Забой скважины находится на глубине 6196 метров, длина горизонтального участка составляет 3034 метра. В скважину спущена компоновка заканчивания для проведения многостадийного ГРП с 30-ю стадиями.

Подготовка к бурению глубокой горизонтальной скважины заняла около полутора месяцев. Для этого специалисты предприятия подобрали месторождение и кустовую площадку, спроектировали профиль ствола скважины. Для строительства применялась БУ -5000, предназначенная для бурения длинных горизонтальных скважин. Учитывая сложность проекта, были подобраны эффективные подрядчики – представители внутригруппового сервиса НК "Роснефть".

"При разработке технических мероприятий по строительству рекордного нефтедобывающего объекта было принято решение о строительстве скважины по трехколонной конструкции, для исключения рисков осложнений ствола и снижения нагрузок на буровое оборудование был использован раствор на углеводородной основе. При бурении горизонтального участка - самого сложного интервала, для приведения в движение долота специалисты применили роторно-управляемые системы. Траектория скважины в реальном времени контролировалась высокоточными приборами каротажа, входящими в компоновку низа бурильной колонны. Благодаря правильно подобранному породоразрушающему инструменту, нам удалось превысить плановую механическую скорость по горизонтальному участку на 10%", - рассказал начальник отдела технологий бурения скважин Управления технологий и инжиниринга бурения "РН-Юганскнефтегаз" Марат Латыпов.

Бурение рекордной скважины заняло полтора месяца. В процессе от планирования и подготовки и до проведения работ на кустовой площадке приняли участие порядка 70 специалистов. Это представители службы бурения, геологи, буровая бригада и сервисные подрядчики.

Бурение длинных горизонтальных высокотехнологичных скважин позволяет нефтяникам добывать нефть из ранее недоступных участков залежи, вводить в активную разработку трудноизвлекаемые запасы месторождений.

"Служба бурения отработала свой этап максимально эффективно. Будем использовать полученный опыт при строительстве новых нефтедобывающих скважин. Специалисты предприятия работают системно над оптимизацией и повышением эффективности производственного процесса. Мы стремимся соответствовать запросам времени в части технологического прогресса. После этапа освоения и проведения многостадийного ГРП ждем высокие объемы добычи нефти с данного объекта", - отметил Марат Латыпов.