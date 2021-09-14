Лидера профсоюза "Курьер" осудили за прошлогодний пост

Суд назначил лидеру профсоюза "Курьер" Кириллу Украинцеву максимальный срок отбывания в спецприёмнике — 10 суток ареста.

Его осудили за прошлогодний пост с анонсом открытого судебного заседания по делу Азата Мифтахова как "организатора незаконной акции" — по статье 20.2 КоАП.

Как считают в профсоюзе, на самом деле преследование может быть связано с тем, что "Курьер" перешёл дорогу таким корпорациям как Яндекс и Мэйл.ру, а также с помощью в выборной кампании активиста Михаила Лобанова.