15 Сентября 2021
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трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

"Союз" вывел на орбиту очередную партию спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с Байконура и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" и 34 спутника британского проекта OneWeb.

"Пуск штатно. Есть отделение разгонного блока "Фрегат" с 34 космическими аппаратами", - сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Предыдущий старт "Союза" состоялся в августе.

Между тем, недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в результате введения американских санкций выгодный контракт по OneWeb может в ближайшее время "уйти товарищу Маску" – европейские компании, опасаясь попадания в "черные списки" США, не смогут работать с Россией.

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Теги: союз, байконур, старт, oneweb



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