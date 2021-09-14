86 миллионов россиян живут рядом с объектами накопленного вреда - Минприроды

86 млн россиян проживают рядом с объектами накопленного вреда окружающей среде, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По словам министра, выделенные на ликвидацию таких полигонов деньги – 20 млрд руб. – планируется в первую очередь потратить на обследование и оценку влияния таких объектов на здоровье людей.

Среди потенциально опасных объектов Козлов на сегодняшнем совещании президента с правительством назвал 26 тыс. заброшенных скважин.

"26 тысяч заброшенных скважин, восемь тысяч из которых представляют особую тревогу. Они взрывоопасны, как говорят нам наши коллеги из Роснедр", - заявил министр.

Он добавил, что "это лишь то, что доподлинно известно". "Сколько ещё таких мин замедленного действия, никто не знает. Нам нужна инвентаризация", — подчеркнул министр.