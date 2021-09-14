Apple презентовала iPhone 13

Apple презентовала iPhone 13. Новая версия смартфона будет доступна в двух корпусах - с диагоналями (iPhone 13 mini) 5.4 и 6.1 дюймов. Стоимость гаджетов в США составит $699 и $799 соответственно.

Читайте также: Apple презентовала Apple Watch Series 7 и новые iPad

Новинки будут обладать следующими параметрами:

— Пять новых цветов: розовый, синий, тёмная ночь, сияющая звезда и красный;

— "Чёлка" меньше на 20%;

— Дисплей Super Retina XDR;

— Новый чип A15 Bionic, 6 ядер;

— На 30% быстрее обрабатывает графику, чем ближайший конкурент;

— Камеры расположены по диагонали и получили стабилизацию видео со сдвигом матрицы sensor-shift. Ранее эта технология была доступна только в iPhone 12 Pro Max.

— Камера улавливает на 47% больше света, делая снимки ярче;

— Самая большая матрица в системе двух камер;

— Режим "киноэффект" на видеокамере - перевод фокуса;

— 5G стал быстрее;

— Работает дольше без подзарядки;

— Автоматически переключается на LTE, когда 5G не нужна;

— Минимальный объём памяти - 128 GB