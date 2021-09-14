Apple презентовала iPhone 13
Apple презентовала iPhone 13. Новая версия смартфона будет доступна в двух корпусах - с диагоналями (iPhone 13 mini) 5.4 и 6.1 дюймов. Стоимость гаджетов в США составит $699 и $799 соответственно.
Новинки будут обладать следующими параметрами:
— Пять новых цветов: розовый, синий, тёмная ночь, сияющая звезда и красный;
— "Чёлка" меньше на 20%;
— Дисплей Super Retina XDR;
— Новый чип A15 Bionic, 6 ядер;
— На 30% быстрее обрабатывает графику, чем ближайший конкурент;
— Камеры расположены по диагонали и получили стабилизацию видео со сдвигом матрицы sensor-shift. Ранее эта технология была доступна только в iPhone 12 Pro Max.
— Камера улавливает на 47% больше света, делая снимки ярче;
— Самая большая матрица в системе двух камер;
— Режим "киноэффект" на видеокамере - перевод фокуса;
— 5G стал быстрее;
— Работает дольше без подзарядки;
— Автоматически переключается на LTE, когда 5G не нужна;
— Минимальный объём памяти - 128 GB