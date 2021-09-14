15 Сентября 2021
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Происшествия Московская область
народный сход (2021) | Фото: t.me/breakingmash

Подозреваемые в убийстве мигранты не проживали в общежитии в Бужаниново

Мигранты, подозреваемые в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки в Подмосковье, не проживали в общежитии деревни Бужаниново, сообщил на народном сходе глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Он сослался на данные следствия, передает ТАСС.

"Эти двое людей жили на дачном частном участке в "Приозерье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров, — сказал Токарев. — Никакого отношения к общежитию не имеют".

Он отметил, что подозреваемые проживали в палатке и строили частный дом. По его данным, оба мигранта являются гражданами Таджикистана.

Напомним, после новостей об убийстве местные жители устроили народный сход у общежития бужанинского завода, где проживают трудовые мигранты. Жители деревни потребовали немедленного выселения иностранцев.

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Теги: мигранты, иностранцы, бужаниново, конфликт, подмосковье



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