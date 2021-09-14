В России подорожал чеснок

В минувшем августе цена чеснока в российской рознице выросла примерно на 3,8% по сравнению с июлем – до 283,2 руб. за килограмм. Но если сравнить с августом 2020-го, то рост будет значительнее – почти 11%, сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Чеснок от других овощей "борщевого набора" отличает то, что стоимость его не снизилась в конце летнего сезона.

За первые шесть месяцев 2021 года российские семьи стали покупать чеснок реже, чем в первой половине 2020-го, — в среднем в 2,4 раза, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, чья потребительская панель отслеживает покупки домохозяйств.

На стоимость чеснока могут влиять погодные условия, сбор урожая на локальном рынке и ограничения поставок из Китая, полагают эксперты.

Россия пока не закрывает потребности в чесноке собственным производством, Около 90% чеснока, который потребляют россияне, завозится из-за рубежа.

В Минсельхозе отмечают, что основную часть чеснока в России выращивают сами граждане в своих хозяйствах, а на организованное производство приходится лишь небольшая доля от общего урожая.