"Казанского стрелка" Галявиева этапировали в Санкт-Петербург – ОНК

Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве школьников и учительниц в казанской школе, этапировали в петербургский СИЗО. Предположительно – для проведения дополнительных экспертиз, передает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы. Официального подтверждения от следствия пока нет.

Лето Галявиев провел в московских СИЗО – туда его из Татарстана направили на психиатрическую экспертизу. Результаты ее до сих пор не известны.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.