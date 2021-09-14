Свердловских подростков могут начать вакцинировать от COVID-19 уже в сентябре

Подростков в Свердловской области могут допустить к вакцинации от коронавируса уже в сентябре. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, прививать граждан до 18 лет, скорее всего, будут "Спутником V" и "Спутником Лайт".

"Я могу спрогнозировать, что (решение по вакцинации подростков) появится в течение сентября. В августе-июле наиболее вероятным сроком, когда возрастной ценз будет существенно снижен для этих вакцин, назывался именно сентябрь и я думаю, что это произойдет где-то в сентябре, потому что там должен пройти определенный срок с этих испытаний, и как раз мы к этому времени подходим", - заявил Креков.

По его словам в регионе не будут проводиться испытания вакцины на подростках, поскольку это входит в компетенцию федеральных научно-исследовательских центров. Сейчас же данные испытания подходят к концу и, как известно замгубернатору, довольно успешно. Сейчас же область ждет, когда федеральные центры примут решение о начале вакцинации, после чего и будут определены конкретные сроки и поставки.