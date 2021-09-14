Жители Бужаниново за последний год на мигрантов не жаловались – полиция

В подмосковной деревне Бужаниново сегодня вечером местные жители снова собрались на народный сход, к ним приехали представители муниципальных и областных властей, встречу освещают СМИ.

Напомним, накануне – после новостей о жестоком убийстве пенсионерки – жители деревни начали собираться у общежития одного из предприятий, где массово проживают иностранные рабочие. Подозрение в совершении преступления пало на трех иностранцев, и местные жители потребовали немедленно выслать мигрантов из их населенного пункта. Они жаловались на инциденты и конфликты с участием приезжих работников.

Между тем, как передает ТАСС, замначальника УМВД по Сергиево-Посадскому округу Николай Голястов сегодня на встрече с жителями деревни начал уверять, что в полиции не получали жалоб на иностранцев. "С 2020 года, согласно поднятой статистике, не было обращений по мигрантам", - сказал он. Жители Бужаниново сообщили ему, что неоднократно жаловались на приезжих. Они собираются составить коллективное заявление на действия мигрантов и передать его в Следственный комитет.

Между тем, три автобуса с мигрантами, которых сегодня вывезли из Бужаниново, приехали в Сергиев Посад. Пока власти решают, поселят ли рабочих на новом месте или перевезут куда-то еще, пишет "Подъем".