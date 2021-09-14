14 Сентября 2021
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Экономика В России
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

Переход на газ и электрокары может привести к введению платы за проезд по дорогам – Левитин

Массовый переход на электрокары и газовое топливо может привести к введению платы за проезд по дорогам, считает помощник президента России, экс-министр транспорта Игорь Левитин.

"Сегодня у газа и у электричества нет акциза. Или мы должны будем его ввести... или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами", - цитирует чиновника РИА Новости.

В конце августа правительство утвердило концепцию развития в России электроавтомобильного транспорта. Согласно документу, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Электрокары планируется включить в программы льготного кредитования и лизинга, с 2022 года запускается эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Отдельно будет стимулироваться рынок автомобилей на водородном топливе.

Осенью кабмин определит территории, на которых начнется формирование сети электрозаправок.

В правительстве считают, что создание таких условий позволит за три года приступить к массовому производству электромобилей. В 2025-2030 гг. электромобили должны составить 10% от общего объема выпускаемых транспортных средств в стране.

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Теги: электромобили, заправки, правительство, концепция, планы, акциз, игорь левитин, платные дороги



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