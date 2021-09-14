Число жертв обвала ледника на Домбае достигло двух, еще одна туристка пострадала

В результате обрушения части ледника в ущелье Алибек в Карачаево-Черкессии погибли две туристки. Еще одна женщина серьезно пострадала, у нее перелом ноги, сейчас для ее эвакуации ищут вертолет.

"Трагедия произошла возле популярного горнолыжного курорта Домбай на высоте около 2200 метров. Восхождение совершала группа из шести женщин в сопровождении гида. Они вместе сделали остановку, попили чай, и четыре туристки решили пойти фотографироваться. В этот момент раздался треск и лёд обрушился на них, - сообщает подробности Telegram-канал Life Shot. - 47-летняя жительница Красноярска Татьяна Ф. погибла на месте. Когда на место трагедии прибыли спасатели, они до последнего разговаривали со второй девушкой, пытались сделать все, чтобы она не уснула. Евгения говорила, что ей очень холодно и она замерзает (после падения льда пострадавшие оказались в воде). Когда ее уложили на носилки, пульс пропал... Девушке было 27 лет".