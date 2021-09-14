14 Сентября 2021
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Уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Магнитогорска возвращено прокурору

В Магнитогорске суд вернул прокурору уголовное дело в отношении Эдуарда Реброва, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, для устранения препятствий его рассмотрения.

Напомним, 26 марта 2020 года в доме №19 по улице Доменщиков произошел взрыв бытового газа в квартире на втором. Огонь перекинулся и на другие этажи. В результате инцидента погибли женщина, подросток и 1,5-годовалый ребенок. 17 человек пострадали. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело, задержан родственник проживавших в квартире, где рванул газ. По предварительной информации, именно он принес в квартиру газовый баллон.

взрыв газа, Доменщиков, 19(2020)|Фото: vk.com/magnitkacity, Андрей Осян

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска, судом по собственной инициативе был поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, а по делу допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства могут повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения.

По версии следствия, обвиняемый, имея свободный доступ в жилое помещение, осознавая, что газовый баллон, наполненный углеводородным газом, является источником повышенной опасности, и его хранение в квартирах и жилых комнатах запрещено, с целью хранения на неопределенный срок, разместил в коридоре квартиры бытовой газовый баллон емкостью не менее 12 литров, наполненный сжиженным углеводородным газом, не обеспечив безопасность его хранения.

При этом суд указал, что в обвинительном заключении не описаны обстоятельства, при которых Ребров принес газовый баллон в квартиру. В частности, баллон он оставил в жилом посещении с разрешения и согласия проживающего в нем собственника квартиры. Также не были проведены оценочные экспертизы утраченного потерпевшими имущества, что не позволяет проверить размер ущерба.

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Теги: взрыв газа, генпрокуратура, пожар,



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