14 Сентября 2021
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Экономика В России
Марат Хуснуллин (2020) | Фото: government.ru

Метро, очистные сооружения, широтный ход на Ямале: на что пойдут инфраструктурные кредиты

Регионы активно подают заявки на так называемые инфраструктурные кредиты – в самом названии целевых займов обозначено, на что они пойдут. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, регионы уже подали заявки на полтриллиона рублей.

"Уже приняты решения по таким объектам, как метро в Нижнем Новгороде и Челябинске, дорабатывается проект метро в Красноярске, модернизация очистных сооружений в Краснодарском крае, готова заявка на строительство Северного широтного хода на Ямале. В рамках лимита, установленного для каждого субъекта РФ, уже одобрено десять заявок на 90 млрд руб. (с оформлением всех документов). На рассмотрении находятся заявки регионов на общую сумму 490 млрд рублей", - сообщил вице-премьер на совещании президента с членами правительства и представителями "Единой России".

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Теги: инфраструктурные кредиты, марат хуснуллин, регионы



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