14 Сентября 2021
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Станция Чкаловская строительство метро (2010) | Фото:Накануне.RU

Принято решение о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске – Хуснуллин

Принято решение о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске, по Красноярску вопрос дорабатывается, сообщил сегодня на совещании президента с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительную и транспортную отрасли.

"Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде - была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску", - сообщил Хуснуллин.

В июле этого года Хуснуллин выступил за достройку в городах-миллионниках метро. Правда, не совсем в том виде, в каком это планировалось в советское время. Тем не менее, огромные расходы Хуснуллина не пугают, он полагает, что консервировать начатые стройки будет дороже.

Вице-премьер рассказывал, что в Красноярске метро будет комбинированным – так называемый метротрамвай, часть путей будет проходить по  земле. До конца этого года будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Вице-премьер считает, что если приступить к строительству в следующем году, то за три-четыре года получится завершить проект.

Про Екатеринбург – с самым коротким метро в мире – пока речи нет.

"С Советского Союза недострои по метро — с ними надо ставить точку, потому что, если их не достраивать, тогда их нужно полностью забутовать. А забутовать их на глубине 60 м, это по деньгам стоит 20% от строительства нового", - полагает Хуснуллин.

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Теги: марат хуснуллин, метро, челябинск, финансирование



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