Суд снял арест с имущества отца замминистра строительства Челябинской области

Челябинский областной суд отменил решение районного суда о наложении ареста на имущество отца первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина.

"Сегодня Челябинский областной суд отменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 7 июня 2021 года и отказал в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее отцу обвиняемого Ивана Белавкина – Виктора Белавкина", - сообщила Накануне.RU официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Под арестом находились три земельных участка и здание в Сосновском районе, а также два автомобиля "Тойота"

При этом суд не стал снимать арест на квартиру и денежные средства Ивана Белавкина.

Напомним, Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Он был задержан 3 июня. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.