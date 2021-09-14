14 Сентября 2021
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Экономика Тюменская область
(2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" вместе с партнерами поддержит отраслевые технологические стартапы

"Газпромнефть – Технологические партнерства", Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника) и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" будут совместно развивать инструменты поддержки технологических стартапов. Трехстороннее соглашение подписано 14 сентября на полях Тюменского нефтегазового форума.
Как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", речь идет о развитии технологий и решений в сфере поиска и добычи углеводородов, капитального строительства, энергетики, цифровизации.

"Мы даем возможность стартапам из России и всего мира предлагать свои решения для крупных индустриальных компаний, – прокомментировал директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич. – Эта инициатива позволит поддержать уже существующие малые инновационные предприятия и дать старт новым проектам, которые помогут развитию нефтегазового сектора и будут способствовать импортозамещению в промышленности".

Распределение грантов будет осуществляться на конкурсной основе в рамках программы "Старт" Фонда содействия инновациям. "Запуск нового грантового конкурса станет импульсом к кратному увеличению количества вовлеченных в эту сферу стартапов, их масштабированию и будет способствовать развитию отрасли в целом", – считает заместитель генерального директора фонда Андрей Микитась.

При отборе заявок будут оцениваться уникальность идеи, соответствие решения отраслевым технологическим вызовам и потенциал коммерциализации технологии. Ассоциации "Нефтегазовый кластер" берет на себя методологическую и консультационную поддержку. Специалисты "Газпром нефти" примут участие в экспертизе предлагаемых инноваций, а наиболее перспективные разработки могут быть применены при реализации проектов компании.

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Теги: Газпром нефть, технологические стартапы



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