14 Сентября 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС

Минцифры планирует ограничивать использование средств и технологий связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Он должен вступить в силу в марте 2022 года и будет действовать шесть лет.

Предполагается, что во время ЧС операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных пользователей.

Приоритетными планируется считать МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, Минобороны и координационные органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Теги: средства свзяи, чс, минцифры



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