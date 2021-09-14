Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС

Минцифры планирует ограничивать использование средств и технологий связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Он должен вступить в силу в марте 2022 года и будет действовать шесть лет.

Предполагается, что во время ЧС операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных пользователей.

Приоритетными планируется считать МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, Минобороны и координационные органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.