14 Сентября 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

Московский арбитраж отказал в возврате лицензии "Проинвестбанку"

Московский арбитраж признал законным отзыв лицензии "Проминвестбанка", сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на бывшего председателя совета директоров Александра Воронцова.

По его словам, на дату отзыва лицензии все кредиты, указанные в предписаниях, уже были погашены, а два последних предписания были оспорены в судебном порядке.

В ходе заседания поступило ходатайство ЦБ РФ об оставлении иска об оспаривании предписаний без рассмотрения. По мнению ЦБ, менеджмент и акционеры "Проинвестбанка" могут обжаловать только сам отзыв, а не иные документы Центробанка, которое было удовлетворено судом.

В итоге суд принял решение в пользу ЦБ.

Представители "Проинвестбанка" намерены продолжить доказывать свою правоту в вышестоящих инстанциях.

Напомним, 23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

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Теги: Проинвестбанк, Центробанк, отзыв лицензии



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