Застройщик "Первого Николаевского" может получить 7 лет условно за хищение 2,5 миллиардов рублей у дольщиков

Бывшего депутата и нынешнего главу некоммерческого партнерства "Уралэнергостройкомплекс" (НП УЭСК) Игоря Плаксина могут осудить на семь лет лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Именно такое наказание для подсудимого затребовало гособвинение, сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

Согласно обвинительному заключению, Плаксин не выполнил свои обязательства как застройщика ЖК "Новый Уктус" и ЖК "Первый Николаевский" и "с целью личного обогащения" похитил у 974 дольщиков 2,5 млрд руб. Позже люди все же получили свои квартиры, но только после назначения другого застройщика и вмешательства правоохранительных органов.

Приговор экс-депутат и застройщику огласят 23 сентября.