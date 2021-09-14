14 Сентября 2021
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Общество За рубежом
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В Японии обнаружили неизвестное белое вещество в вакцине Pfizer

В Японии обнаружили инородные вещества в вакцине американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, сообщил телеканал NHK.

Препарат применяется для иммунизации населения в японском городе Сагамихара (префектура Канагава).

В трех разных пунктах вакцинации медперсонал выявил 18 доз препарата с неизвестным белым веществом.

Как сообщает ТАСС, аналогичный случай обнаружения инородного вещества в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура. Местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.

В августе в Японии приостановили использование около 1,63 млн доз вакцины Moderna из-за обнаруженных в ампулах примесей.

Минздрав страны сделал заявление о том, что инородные вещества, которые были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. В ведомстве посчитали, что признавать партию бракованной не следует, вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

Однако позже в результате расследования, проведенного специалистами компании Takeda Pharmaceutical, выяснилось, что реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в партии вакцины американской компании, оказались частицами нержавеющей стали.

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Теги: Япония, Pfizer, вакцина



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