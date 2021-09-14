14 Сентября 2021
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берлинский гей-парад (2011) | Фото:drugoi.livejournal.com

Европарламент призвал все страны ЕС приравнять содомию к браку

Европарламент принял резолюцию с призывом ко всем странам ЕС приравнять сожительство содомитов к браку.

В документе также говорится, что если в какой-то стране родителям ребенка записаны лица с извращенными половыми наклонностями, то их и нужно признавать родителями при переезде из одной страны в другую. Депутаты подчеркивают, что законодательство ЕС выше любого национального законодательства.

Также евродепутаты призывают Еврокомиссию рассмотреть санкции против Польши и Венгрии за нарушение такой европейской ценности, как содомия. Польша и Венгрия опираются на свою идентичность, основанную на христианстве, где половые извращения являются тяжким грехом.

В прошлом году президент Польши Анджей Дуда назвал пропаганду гомосексуализма разрушительной идеологией.

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Теги: гомосексуализм, содомия, ЕС



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