Путин целый день общался с сотрудником, заболевшим коронавирусом

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое решение уйти на самоизоляцию.

Во время совещания с правительством глава государства "отвлекся от темы".

"Вы знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, потому что в моем самом близком окружении заболели коронавирусом несколько человек. Один из этих сотрудников вакцинировался и ревакцинировался, но, видимо, поздновато, - через три дня заболел. Я накануне общался с ним очень тесно, весь день работал с ним", - объяснил Путин.

Он добавил, что теперь его состояние превратится в "естественный эксперимент". "Титр [антител] у меня достаточно высокий, посмотрим, как это будет на практике, в жизни. Надеюсь, что "Спутник V" в жизни покажет свои высокие параметры по защите", - добавил президент.