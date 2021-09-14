14 Сентября 2021
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Общество В России Москва
Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин целый день общался с сотрудником, заболевшим коронавирусом

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое решение уйти на самоизоляцию.
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Во время совещания с правительством глава государства "отвлекся от темы".

"Вы знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, потому что в моем самом близком окружении заболели коронавирусом несколько человек. Один из этих сотрудников вакцинировался и ревакцинировался, но, видимо, поздновато, - через три дня заболел. Я накануне общался с ним очень тесно, весь день работал с ним", - объяснил Путин.

Он добавил, что теперь его состояние превратится в "естественный эксперимент". "Титр [антител] у меня достаточно высокий, посмотрим, как это будет на практике, в жизни. Надеюсь, что "Спутник V" в жизни покажет свои высокие параметры по защите", - добавил президент.

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Теги: владимир путин, самоизоляция, спутник v, вакцинация, ревакцинация



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