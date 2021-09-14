В Перми тренер "Пармы-Париматч" получил аналогичный пост в Литве

Тренер баскетбольного клуба из Прикамья "Парма" Казис Максвитис будет в предстоящем сезоне совмещать свой пост с должностью главного тренера национальной литовской сборной по этому виду спорта, сообщили Накануне.RU в прикамском клубе.

"Литовская федерация баскетбола назначила нового главного тренера национальной сборной. Им стал наставник БК "Парма-Париматч" Казис Максвитис", - уточнили в клубе.

В сезоне 2021-22 гг. Казис будет совмещать тренерскую работу в пермской команде и национальной сборной