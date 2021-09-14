Фальков считает, что закон о дистанте не нужен

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что отдельный закон о дистанционном образовании, который пытались наспех принять в прошлом году, пока не нужен. Если необходимость в дистанте и возникнет, то действующее законодательство позволяет это регулировать.

Нынешний закон об образовании хорош, и лучше по мере необходимости вносить изменения в базовый закон, уверен Фальков.

"Есть ли достаточный предмет для закона о дистанционном образовании? На мой взгляд, пока этого недостаточно", - сказал он в пресс-центре "Парламентской газеты".