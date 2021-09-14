14 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев оставил свой пост

Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев оставил свой пост. Об этом говорится на официальной странице Instagram-аккаунта департамента, передает корреспондент Накануне.RU.

На должности он курировал поддержку предпринимательства и инвестиционной деятельности.

По распоряжению правительства Югры он назначен новым генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес".

Прежний директор Фонда "Мой Бизнес" Ирина Гайченцева назначена директором Фонда "Югорская региональная гарантийная организация". Фонд содействует кредитованию малого и среднего бизнеса, оказывает финансовую поддержку предпринимателям.

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Теги: кадровые перестановки, Роман Колупаев, департамент экономического развития



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