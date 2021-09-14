Концессионное соглашение о развитии челябинских троллейбусов будет заключено с "Синарой"

Правительство Челябинской области заключит с группой "Синара" концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с концессионным соглашением группа "Синара" выступила в июле. Соглашение планируется заключить на 15 лет. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов. Запланирована реконструкция трамвайных депо и тяговых подстанций, модернизация и строительство трамвайной сети. Согласно финансовой модели, сумма концессии составит 11,2 млрд рублей, из них 3,7 млрд рублей будет направлено на закупку подвижного состава. Бюджетное софинансирование составит 4,2 млрд рублей.

Был объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. Однако до 13 сентября заявок от иных лиц не поступило.

"В соответствии с законодательством правительством Челябинской области будет заключено концессионное соглашение с ООО "Синара - Городские Транспортные Решения Челябинск", - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.