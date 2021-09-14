С Жириновского во время теледебатов свалились штаны

Владимир Жириновский во время теледебатов потерял штаны. Брюки спали с политика, когда он произносил очередную пламенную речь: "Путин – коммунист, Мишустин – коммунист. Все губернаторы – они коммунисты!".

Падающие с Жириновского штаны сняла камера, расположенная за спиной лидера ЛДПР. Он не растерялся, подхватил брюки и начал поправлять их прямо во время своего выступления, передает "ТВ Центр".

Напомним, накануне Жириновский отличился эксцентричным появлением на съезде партии: он сел в коляску, запряженную тройкой лошадей.