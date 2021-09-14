Екатеринбургская УК "ГЭС" отключила электричество "должникам" с прямыми договорами

Управляющая компания "ГЭС" отключила свет в доме № 23 на улице Академика Бардина - владельцы квартир обнаружили у себя на дверях обращение от УК с уведомлением о вынужденном отключении электричество в связи с долгами по квитанциям, рассказали Накануне.RU сами горожане.

Представители компании отключили электричество и запломбировали автоматы, предупредив жильцов о штрафе при самовольном подключении электроэнергии. Интересно, что компания, по словам жильцов, не предупредила их о самом отключении за 20, а позже и трое суток, как этого требует закон.

"Должниками" стали именно те жильцы, которые устали бороться с двойными квитанциями и перешли на прямые договоры с ПАО "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс", по которым, как утверждают владельцы квартир, у них долгов нет. Они также отметили, что раньше УК не позволяла себе такого, однако использовала и другие методы запугивания.

В обращениях УК "ГЭС" указано, что "для наиболее быстрого восстановления подачи электрической энергии, можно направить документ об оплате в адрес товарищества собственников жилья на Кузнечная, 92 оф. 103А". Однако никакого официально зарегистрированного ТСЖ в доме нет, а адрес принадлежит управляющей компании.

Телефон для связи в своих обращениях УК "ГЭС" не оставила. По номерам, предоставленным в интернете, Накануне.RU также не удалось дозвониться.

Напомним, что жители дома на Академика Бардина являются не единственными жителями Екатеринбурга, кто остается недовольным действиями УК "ГЭС" и УК "Лазурит". Их связывают с одной семьей, которая якобы неофициально владеет около 10 управляющими компаниями и якобы держит под своим контролем полгорода. Так, в начале года екатеринбуржцы стали получать квитанции с двойными тарифами, а недавно жители дома на Академика Бардина, 23 получили протоколы о добросовестной работе УК "ГЭС" и намерении осуществить капремонт за счет средств дома, по которым "подписались" даже давно почившие жильцы.

В связи с последними событиями активисты дома на Академика Бардина, 23 обратились к губернатору Евгению Куйвашеву на прямую линию с просьбой разобраться с управляющей компанией и лишить ее шефства над домом. По их словам, вышеупомянутая семья действует по отработанной схеме: организовывает УК, добирается до счета дома, забирает деньги "на капремонт" и другие услуги, взымает деньги по квитанциям и не передает их в ПАО "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс", а позже объявляет себя банкротами. При этом якобы не дает дому организовать собственное ТСЖ и подделывает документы.

Позже замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко заявил о подготовке УК к отопительному сезону, отметив и работу с прокуратурой над недобросовестными компаниями, к которым отнес также "ГЭС" и "Лазурит".