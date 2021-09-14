14 Сентября 2021
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прививка шприц врач (2011) | Фото: www.realitatea.net

Нижегородский вуз отстранит от работы полторы сотни невакцинированных сотрудников

Сразу 155 сотрудников отстранит от работы без сохранения заработной платы Волжский государственный университет водного транспорта. Причина - они не сделали прививку от коронавируса.
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Согласно проекту приказа ректора, с 16 сентября пропуска всех этих сотрудников будут заблокированы и они будут отстранены от работы, сообщает "Красная весна".

Работники учреждений образования должны быть отстранены от работы согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", так как они входят в правительственный перечень работ, требующих обязательного проведения профилактических прививок.

Интересно другое. Почему главые санврачи регионов в своих постановлениях требуют вакцинировать не менее 60% сотрудников? Ведь работа в образовательных организациях считается связанной с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Получается, что санврачи, с одной стороны, разрешают организациям не вакцинировать до 40% сотрудников, которые, однако, все равно будут отстранены от работы. Все это происходит на фоне заявлений министра просвещения Сергея Кравцова о том, что принудительная вакцинация педагогов недопустима, как и санкции к непривитым.

При этом даже учителя, врачи и те работники, которые входят в правительственный перечень работ, требующих обязательного проведения профилактических прививок, могут на законном основании отказаться от ковид-вакцинации. Оно связано с тем, что новые вакцины были зарегистрированы с нарушением Санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", где указано, что "государственная регистрация осуществляется на основании результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, подтверждающих его эффективность, специфическую активность и безопасность". В то время как испытания продолжаются и в самих инструкциях к вакцинам сказано, что они разработаны "на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будут дополняться по мере поступления новых данных". На этом основании человек не может дать своего информированного согласия, а значит, соответствующее требование законодательства просто невыполнимо.

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Теги: вакцинация, отстранение от работы, прививка



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