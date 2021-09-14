СЗРП выступила за отставку главы Минфина и ЦБ

Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СЗРП) подготовила законопроект о переименовании города Волгограда в Сталинград и намерена внести его в Госдуму в октябре текущего года, заявил накануне Захар Прилепин.

«Мы его уже подготовили, отправили фракционным юристам. Но пока еще не внесли в Госдуму. Планируем внести в октябре»,— заявил накануне сопредседатель партии CЗРП в комментарии агентству ТАСС. Прилепин публично выступил с предложением переименовать Волгоград в Сталинград в июле 2021 года.

По его мнению , антисоветизм стал "главным признаком русофобии" в Европе. "В этой ситуации мы должны настаивать на символическом возвращении самых важных и знаковых понятий советской эпохи. И, конечно, Сталинград - не именно Сталин, а Сталинград как город героев, город титанов, город победителей, переломивший ход самой страшной мировой войны должен, обязан вернуть свое имя", - считает сопредседатель справороссов Захар Прилепин.

А сегодня стало известно о том, что партия «Справедливая Россия - За правду» выступает за отставку министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов на пресс-конференции в ТАСС.

"Наша социалистическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» начинает сбор подписей за отставку министра финансов [Антона] Силуанова. Потому что не выполнять поручения президента, игнорировать нормы конституции никому не позволено", — цитирует политика ТАСС.

Ранее СЗРП озвучила еще одну инициативу по так называемой "материнской зарплате". "Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), заявила секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" по информационной политике Марина Ким.

Также СЗРП предлагает сделать возможным тратить средства маткапитала на ремонт жилья и на покупку автомобиля отечественного производства. "Для многих семей с детьми автомобиль – не роскошь, а острая необходимость. Есть позитивная практика регионов, где местные выплаты давно разрешили тратить на покупку машины. Надо закреплять эту возможность в федеральном законе. Накануне выборов мы видим, что господа единороссы начали поддерживать давно назревшие и высказанные другими партиями социальные инициативы. Надеюсь, что после выборов 19 сентября новый парламент одобрит наши предложения по расширению программы маткапитала", – отметил Сергей Миронов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.