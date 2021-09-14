14 Сентября 2021
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Политика В России
Коллаж, Захар Прилепин, Сергей Миронов (2021) | Фото: Накануне.RU

СЗРП выступила за отставку главы Минфина и ЦБ

Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СЗРП) подготовила законопроект о переименовании города Волгограда в Сталинград и намерена внести его в Госдуму в октябре текущего года, заявил накануне Захар Прилепин.

«Мы его уже подготовили, отправили фракционным юристам. Но пока еще не внесли в Госдуму. Планируем внести в октябре»,— заявил накануне сопредседатель партии CЗРП в комментарии агентству ТАСС. Прилепин публично выступил с предложением переименовать Волгоград в Сталинград в июле 2021 года.

По его мнению , антисоветизм стал "главным признаком русофобии" в Европе. "В этой ситуации мы должны настаивать на символическом возвращении самых важных и знаковых понятий советской эпохи. И, конечно, Сталинград - не именно Сталин, а Сталинград как город героев, город титанов, город победителей, переломивший ход самой страшной мировой войны должен, обязан вернуть свое имя", - считает сопредседатель справороссов Захар Прилепин.

Коллаж, Захар Прилепин, Сергей Миронов(2021)|Фото: Накануне.RU

А сегодня стало известно о том, что партия «Справедливая Россия - За правду» выступает за отставку министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов на пресс-конференции в  ТАСС.

"Наша социалистическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» начинает сбор подписей за отставку министра финансов [Антона] Силуанова. Потому что не выполнять поручения президента, игнорировать нормы конституции никому не позволено", — цитирует политика ТАСС.

Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин(2021)|Фото: spravedlivo.ru

Ранее СЗРП озвучила еще одну инициативу по так называемой "материнской зарплате". "Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), заявила секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" по информационной политике Марина Ким.

Также СЗРП предлагает сделать возможным тратить средства маткапитала на ремонт жилья и на покупку автомобиля отечественного производства. "Для многих семей с детьми автомобиль – не роскошь, а острая необходимость. Есть позитивная практика регионов, где местные выплаты давно разрешили тратить на покупку машины. Надо закреплять эту возможность в федеральном законе. Накануне выборов мы видим, что господа единороссы начали поддерживать давно назревшие и высказанные другими партиями социальные инициативы. Надеюсь, что после выборов 19 сентября новый парламент одобрит наши предложения по расширению программы маткапитала", – отметил Сергей Миронов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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Теги: сзрп, справедливая россия, сергей миронов, захар прилепин, маткапитал, выборы



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