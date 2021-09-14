"Мы никого не травили!": Дезинфектор заявил о непричастности к инциденту на Совхозной улице

Генеральный директор фирмы "Климовск Дез", которая проводила санитарную обработку в магазинах сети ""Магнит" на Совхозной улице в Москве, прокомментировал задержание своего сотрудника.

Дмитрий Кутьев заявил в Instagram, что невозможно убить человека той дозировкой средства, которое попало на арбуз. "Мы никого не травили!", - уверяет бизнесмен.

Он отметил, что его фирма лидирует в столичном регионе и подчеркнул, что более чем за десять лет ее работы не было ни одного случая отравления.

По словам Кутьева, сотрудник соблюдал все правила безопасности и ничего не нарушил.

"Вдумайтесь: если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека, существовали бы мы все эти десять лет?", — резюмировал гендиректор "Климовск Дез".

Напомним, накануне в рамках расследования уголовного дела о смерти бабушки и внучки из-за, предположительно, арбуза из "Магнита" был задержан сотрудник частной компании, проводивший дезинсекцию в магазине. "Магнит" проведет внеплановую проверку всех подрядчиков-дезинсекторов, которые оказывают санитарную обработку помещений.

На прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит". 14 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинcекции.