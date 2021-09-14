83% россиян считают, что нашей стране нужен ядерный щит

83% россиян считают, что нашей стране нужно ядерное оружие. Не видят в нем необходимости только 11%, причем среди молодежи противников ядерного щита больше – 18%. Люди поколения 60+ наоборот выступают за обладание ядерным оружием – 88%. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди сторонников существования ядерного щита больше всего респондентов руководствуются аргументом, что такое оружие нужно на случай нападения врага (31%). 12% считают его политическим инструментом.

Противники сохранения ядерного оружия полагают, что в нем нет никакого смысла (28% от группы противников), что угрозы ядерной войны не существует (27%) и что отказ от него необходим для обеспечения мира во всем мире (20%).