14 Сентября 2021
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ракетная шахта, ракета Сатана (2015) | Фото: russia-reborn.ru

83% россиян считают, что нашей стране нужен ядерный щит

83% россиян считают, что нашей стране нужно ядерное оружие. Не видят в нем необходимости только 11%, причем среди молодежи противников ядерного щита больше – 18%. Люди поколения 60+ наоборот выступают за обладание ядерным оружием – 88%. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди сторонников существования ядерного щита больше всего респондентов руководствуются аргументом, что такое оружие нужно на случай нападения врага (31%). 12% считают его политическим инструментом.

Противники сохранения ядерного оружия полагают, что в нем нет никакого смысла (28% от группы противников), что угрозы ядерной войны не существует (27%) и что отказ от него необходим для обеспечения мира во всем мире (20%).

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Теги: россияне, ядерное оружие, ядерный щит



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