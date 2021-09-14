14 Сентября 2021
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Милош Земан, Российско-Чешский деловой форум (2017) | Фото: ДИП

СМИ: В Праге госпитализирован президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан сегодня был госпитализирован с неотложными показаниями. О конкретной причине госпитализации чешские СМИ не сообщают, но известно, что 76-летний Земан страдает множеством тяжелых и хронических заболеваний. Так, у него выявлена невропатия нижних конечностей (он передвигается в инвалидном кресле), гипотония, слабый слух, подозрение на диабет.

Сейчас Земан находится в Центральном военном госпитале в столице страны. По некоторым данным, госпитализация может оказаться длительной.

В прошлом году Земан сломал правую руку, когда встал из кресла после просмотра телевизора. Тогда ему провели операцию, она прошла успешно.

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Теги: милош земан, чехия, госпитализация, президент



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