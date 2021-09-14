14 Сентября 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово (2011) | Фото: Накануне.ru

Вылетевший из Екатеринбурга пассажирский самолет вернулся из-за отказа двигателя

В аэропорт Екатеринбурга в срочном порядке вернулся пассажирский самолет.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в 15:31 воздушное судно авиакомпании Nord Star, выполняющее рейс "Екатеринбург – Ростов-на-Дону", вернулось в аэродром вылета. Причиной стала техническая неисправность – отказ левого двигателя.

На борту находилось 103 пассажира, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме, самолет никаких повреждений не получил.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Теги: самолет, двигатель, отказ, Екатеринбург



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