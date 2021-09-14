Экс-главе Челябинска Тефтелеву отказали в замене колонии строгого режима на колонию-поселение

Челябинский областной суд отказал экс-главе города Евгению Тефтелеву, который просил изменить вид исправительного учреждения.

"Постановление районного суда оставлено без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

В июле Калининский районный суд прекратил производство по ходатайству адвоката экс-главы Челябинска об изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. Тефтелевым было отбыто менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого для рассмотрения подобного вопроса.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. Такое же решение в апреле принял Седьмой кассационный суд.

В марте стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф.